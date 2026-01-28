Lotería de Bogotá: sorteo “Abrazos que transforman” con un plan de premios especial

La Lotería de Bogotá anunció el Sorteo Especial 2831 “Abrazos que transforman”, un evento que se realizará este 29 de enero de 2026 con un plan de premios que alcanza los $34.000 millones. Esta nueva edición invita a los jugadores a probar su suerte mientras contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud pública en Colombia.

El sorteo, que se consolida como uno de los más esperados del año, busca premiar la fidelidad de los apostadores y seguir posicionando a la Lotería de Bogotá como una de las entidades más generosas del país.



Plan de premios del Sorteo Especial 2831

El Sorteo Especial “Abrazos que transforman” ofrece múltiples opciones para ganar, con un gran premio mayor y una amplia gama de premios secos y aproximaciones.



Detalle del plan de premios:

Premio mayor: $10.000.000.000

1 premio seco de: $1.000.000.000

2 premios secos de: $500.000.000

3 premios secos de: $200.000.000

6 premios secos de: $50.000.000

10 premios secos de: $20.000.000

30 premios secos de: $10.000.000

Además de estos premios, los apostadores podrán participar en una modalidad especial de Raspe y Gane físico, que incluye bonos en efectivo por los siguientes valores:

$5.000.000

$1.000.000

$500.000

$50.000

También habrá bonos de recambio para seguir jugando y multiplicar las oportunidades de ganar.

Un sorteo que transforma vidas

Con el lema “Abrazos que transforman”, la Lotería de Bogotá busca reforzar su compromiso social y solidario. Al comprar un billete, los jugadores no solo participan por millonarios premios, sino que también aportan a la financiación del sistema de salud pública, beneficiando directamente a hospitales y programas médicos en todo el territorio nacional.

Sorteo abrazos que transforman - lotería de bogotá

Cada edición del sorteo se desarrolla bajo estrictos protocolos de transparencia, garantizando confianza y legalidad. Los resultados oficiales se publicarán en el portal www.loteriadebogota.com y en las redes sociales de la entidad.

