Lotería de Bogotá, resultados jueves 22 de enero de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a concentrar la atención de los apostadores en Colombia tras la realización de su sorteo número 2830, celebrado la noche del jueves 22 de enero de 2026. Esta edición, considerada una de las más esperadas de la semana, mantuvo el interés de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a la amplia distribución de ganadores en distintas regiones del país.
El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.
Además del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.
La Lotería de Bogotá recuerda a los ganadores que el cobro de premios debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad. Este proceso garantiza transparencia, seguridad y el pago oportuno de los premios.
Los premios de menor cuantía pueden reclamarse de manera ágil a través de las siguientes opciones:
En el caso de los premios de mayor valor, el trámite debe realizarse de forma presencial en las oficinas autorizadas por la entidad:
Para efectuar el cobro de un premio, el ganador debe presentar la siguiente documentación:
Como recomendación general, la entidad invita a los jugadores a verificar siempre los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de evitar errores o inconvenientes y asegurar que el proceso se realice conforme a la normativa vigente.