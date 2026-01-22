Lotería de Bogotá, resultados jueves 22 de enero de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a concentrar la atención de los apostadores en Colombia tras la realización de su sorteo número 2830, celebrado la noche del jueves 22 de enero de 2026. Esta edición, considerada una de las más esperadas de la semana, mantuvo el interés de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a la amplia distribución de ganadores en distintas regiones del país.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2830

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá recuerda a los ganadores que el cobro de premios debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad. Este proceso garantiza transparencia, seguridad y el pago oportuno de los premios.



Premios menores (hasta seis salarios mínimos)

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse de manera ágil a través de las siguientes opciones:



Directamente con el lotero donde se adquirió el billete.

En puntos de venta autorizados por la Lotería de Bogotá.

Premios mayores

En el caso de los premios de mayor valor, el trámite debe realizarse de forma presencial en las oficinas autorizadas por la entidad:



Sede principal: Carrera 32A #26-14, Bogotá.

Documentos requeridos

Para efectuar el cobro de un premio, el ganador debe presentar la siguiente documentación:



Billete original firmado.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Certificación bancaria vigente.

Formulario de identificación de ganadores, debidamente diligenciado.

Como recomendación general, la entidad invita a los jugadores a verificar siempre los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de evitar errores o inconvenientes y asegurar que el proceso se realice conforme a la normativa vigente.