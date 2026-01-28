En vivo
Fiscal general de Venezuela descarta publicar el listado de presos políticos

Tarek William Saab defiende la “transparencia institucional” pero asegura que no divulgará nombres de los liberados por “no ser un tema relevante”.

