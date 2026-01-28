Fiscal general de Venezuela descarta publicar el listado de presos políticos

En medio de la crisis política que atraviesa Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el fiscal general Tarek William Saab descartó la posibilidad de publicar el listado de presos políticos liberados. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el funcionario aseguró que, aunque se han otorgado más de 600 medidas de libertad en el último mes, no considera necesario hacer pública la información.

“Uno no puede estar sujeto a lo que pueda exigir o pensar o querer un partido político o una ONG. No es un tema relevante en este momento”, afirmó Saab, al tiempo que desestimó los reclamos de organizaciones civiles y familiares de detenidos por motivos políticos.

El funcionario insistió en que las excarcelaciones son parte de una “política de Estado orientada a la pacificación nacional”, y negó que se trate de decisiones excepcionales. Según sus cifras, entre el 24 de diciembre de 2025 y el 24 de enero de 2026 se habrían otorgado 643 libertades, incluyendo medidas cautelares y presentaciones periódicas ante los tribunales.

Cuestionamientos sobre transparencia

El fiscal rechazó los señalamientos de falta de transparencia y atacó a las organizaciones no gubernamentales que registran los casos de detención política. “Una ONG no tiene cualidad jurídica para abrogarse poderes dentro del sistema de justicia. Son organismos financiados desde el extranjero que actúan más con opiniones políticas que jurídicas”, sostuvo, en respuesta a la pregunta de por qué su despacho no publica la lista oficial de liberados.



Cuando se le consultó si consideraría publicar los nombres de los beneficiados “para evitar versiones contradictorias”, Saab reiteró su negativa y acusó a los observatorios y medios de comunicación de “enturbiar la paz del pueblo venezolano”.

Las declaraciones del fiscal se producen en un momento inédito para Venezuela, marcado por la detención de Nicolás Maduro en una operación internacional el pasado 3 de enero, que —según la versión de Saab— habría causado más de 100 muertes entre civiles y militares. Desde entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la jefatura de Estado encargada, con el respaldo de los cinco poderes públicos.

“En Venezuela hay gobernabilidad. Las instituciones funcionan, la vida cotidiana del venezolano transcurre en paz”, aseguró Saab, al destacar el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial al nuevo Gobierno.

No obstante, organizaciones como Foro Penal y Amnistía Internacional han acusado al régimen venezolano de mantener a más de 250 personas detenidas por motivos políticos y de manipular las cifras de excarcelaciones.

Niega nexos con el narcotráfico y justifica el apoyo a Maduro

Durante la entrevista, Saab también abordó los señalamientos internacionales contra el expresidente Maduro, particularmente las imputaciones por narcotráfico y vínculos con el llamado “Cartel de los Soles”. Según el fiscal, estas acusaciones “carecen de fundamento jurídico y obedecen a una guerra cognitiva impulsada por la CIA y la DEA desde los años noventa”.

Defendió la inocencia del exmandatario y de su esposa Cilia Flores, calificándolos como “víctimas de una acción brutal, sin precedentes en la historia contemporánea”. En sus palabras, la captura de Maduro “marca un cambio de era” y “deja en evidencia que ningún presidente del mundo está hoy a salvo de sufrir una intervención similar”.



Relación con Estados Unidos y apelación a la soberanía

Al ser interrogado sobre posibles contactos con el gobierno estadounidense, Saab negó reuniones o conversaciones con delegados de Washington. “Todo lo que hemos revisado sobre ese expediente está al margen del derecho internacional”, insistió, criticando lo que considera una injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela.

Cerró su intervención con un llamado al respeto de la autodeterminación nacional: “Pido que se haga valer el artículo número uno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla de la soberanía de los pueblos”, declaró.



Delcy Rodríguez y la estabilidad política

Consultado sobre la duración del mandato interino de la presidenta Delcy Rodríguez, el fiscal se limitó a señalar que el proceso “marcha de manera positiva a favor del pueblo venezolano” y que los poderes del Estado se mantienen cohesionados para preservar la gobernabilidad.

Para Saab, la actual etapa representa “un punto de quiebre, un cambio de era” tras los hechos del 3 de enero. Sin embargo, su insistencia en no transparentar las cifras y negar la existencia de presos políticos refuerza el escepticismo de sectores opositores e internacionales frente al discurso de “pacificación” que intenta proyectar el Gobierno venezolano.