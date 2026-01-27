En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro se pone del lado del convicto; hay secretos inconfesables con Maduro: Marta Lucía Ramírez

Petro se pone del lado del convicto; hay secretos inconfesables con Maduro: Marta Lucía Ramírez

Para la exvicepresidenta, estas nuevas declaraciones del presidente Petro pueden terminar en la cancelación del encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad