Lotería de Boyacá hoy, resultados último sorteo sábado 28 de marzo de 2026

La Lotería de Boyacá de este sábado 28 de marzo de 2026 ya celebró su sorteo número 4617, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 28 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

Secos de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 28 de marzo de 2026

A continuación, se presentan todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:

En minutos

La siguiente imagen fue publicada por la Lotería de Boyacá en sus redes sociales y se publica para reconfirmar su premio en caso de que haya resultado ganador.



Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá

Quienes resulten ganadores de premios superiores a los 10 millones de pesos deberán reclamar su dinero directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en Tunja.



En caso de que el ganador no resida en esta ciudad, puede acercarse a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirá orientación sobre el proceso de pago.

Por otro lado, si el premio es inferior a los 10 millones de pesos, el cobro puede realizarse de manera más ágil en puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o incluso a través de los canales oficiales de la entidad.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y accesible. Los jugadores pueden optar por adquirir un billete físico o comprarlo en línea, según su preferencia.

Existen dos modalidades principales de compra: el billete completo o fracciones del mismo, ya que generalmente cada billete se divide en cuatro partes, lo que facilita el acceso a diferentes presupuestos.

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Los billetes pueden adquirirse a través de vendedores autorizados, quienes están debidamente identificados en las calles, así como en distintos puntos de venta oficiales. Entre estos se encuentran corresponsales bancarios, puntos de chance como Paga Todo, Gana o Giramos, además de redes como LottiRed y Sipaga.