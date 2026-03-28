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Lotería de Boyacá hoy, resultados último sorteo sábado 28 de marzo de 2026

El sorteo Nº 4617 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 28 de marzo de 2026, entregó una bolsa millonaria de premios. Los resultados principales son:

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