Lotería de Boyacá, resultados del último sorteo hoy sábado 10 de enero de 2026

La Lotería de Boyacá realizó con éxito su sorteo número 4607 el sábado 10 de enero de 2026, reafirmando su posición como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia. Este sorteo, liderado por el Gobierno del departamento de Boyacá, continúa siendo una fuente clave de recursos para el fortalecimiento del sistema de salud, tanto a nivel departamental como nacional.

Con una trayectoria que se remonta a 1923, la Lotería de Boyacá se mantiene como una de las más antiguas del país y una de las preferidas por los apostadores, gracias a su seriedad, transparencia y a un plan de premios atractivo y confiable.

Número ganador del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El Premio Mayor de $15.000 millones, correspondiente al sorteo del sábado 10 de enero de 2026, dejó como número ganador: 9036 - de la serie 207.

El afortunado ganador se llevó uno de los premios más destacados del inicio de año. Desde la entidad se extendió un mensaje de felicitación y se recordó la importancia de verificar cuidadosamente el número y la serie del billete.



Premios secos de la Lotería de Boyacá – Sorteo 4607

A continuación, se detallan los premios secos entregados en este sorteo. Se recomienda revisar con atención cada número y su respectiva serie.



Seco de $1.000 millones

Número 1497 Serie 255

Seco de $400 millones

Número 6487 Serie 375

Seco de $300 millones

Número 7380 Serie 463

Seco de $100 millones

Número 6736 Serie 219

Secos de $50 millones

Número 3230 Serie 430

Número 1455 Serie 236

Número 9292 Serie 124

Número 3262 Serie 290

Secos de $20 millones

Número 2259 Serie 389

Número 4806 Serie 228

Número 4327 Serie 170

Número 4727 Serie 354

Número 8971 Serie 319

Número 4387 Serie 288

Número 3802 Serie 224

Número 4728 Serie 300

Número 3395 Serie 192

Número 1008 Serie 371

Número 2842 Serie 180

Número 7037 Serie 153

Número 9127 Serie 228

Número 0348 Serie 011

Número 8709 Serie 114

Secos de $10 millones

Número 0050 Serie 330

Número 0156 Serie 286

Número 0296 Serie 275

Número 0540 Serie 322

Número 0685 Serie 242

Número 0744 Serie 468

Número 0890 Serie 239

Número 0989 Serie 074

Número 1224 Serie 302

Número 1776 Serie 360

Número 1989 Serie 216

Número 2050 Serie 419

Número 2538 Serie 063

Número 2918 Serie 398

Número 3583 Serie 119

Número 3776 Serie 116

Número 3793 Serie 279

Número 4116 Serie 039

Número 4288 Serie 073

Número 4327 Serie 024

Número 5357 Serie 158

Número 5362 Serie 034

Número 5465 Serie 007

Número 5680 Serie 148

Número 5802 Serie 103

Número 6103 Serie 169

Número 6184 Serie 378

Número 6616 Serie 235

Número 6733 Serie 348

Número 6954 Serie 371

Número 7555 Serie 013

Número 7573 Serie 241

Número 8083 Serie 151

Número 8576 Serie 319

Número 9317 Serie 368

Número 9375 Serie 347

¿Cuándo se juega la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42 (hora local). Los resultados pueden seguirse en vivo a través del Canal Trece y por medio de la transmisión en directo en la página de Facebook de Telesantiago.



¿Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá?

Premios iguales o superiores a $10 millones



Deben cobrarse exclusivamente en las oficinas de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, Tunja.

Ganadores fuera de Tunja



Pueden acudir a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación y adelantar el proceso de cobro.

Premios menores a $10 millones



Se pueden reclamar directamente en puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de los canales oficiales de la entidad.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Jugar la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo. Actualmente se puede participar mediante billete físico tradicional o compra en línea, adquiriendo un billete completo o una fracción, que generalmente se divide en cuatro partes.



Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados y canales digitales oficiales, lo que facilita el acceso a este tradicional juego de azar colombiano.