Lotería de Boyacá, resultados del último sorteo hoy sábado 10 de enero de 2026

La Lotería de Boyacá realizó con éxito su sorteo número 4607 el sábado 10 de enero de 2026, reafirmando su posición como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de Colombia. Este sorteo, liderado por el Gobierno del departamento de Boyacá, continúa siendo una fuente clave de recursos para el fortalecimiento del sistema de salud, tanto a nivel departamental como nacional.
Con una trayectoria que se remonta a 1923, la Lotería de Boyacá se mantiene como una de las más antiguas del país y una de las preferidas por los apostadores, gracias a su seriedad, transparencia y a un plan de premios atractivo y confiable.
Número ganador del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá
El Premio Mayor de $15.000 millones, correspondiente al sorteo del sábado 10 de enero de 2026, dejó como número ganador: 9036 - de la serie 207.
El afortunado ganador se llevó uno de los premios más destacados del inicio de año. Desde la entidad se extendió un mensaje de felicitación y se recordó la importancia de verificar cuidadosamente el número y la serie del billete.
Premios secos de la Lotería de Boyacá – Sorteo 4607
A continuación, se detallan los premios secos entregados en este sorteo. Se recomienda revisar con atención cada número y su respectiva serie.
Seco de $1.000 millones
Número 1497 Serie 255
Seco de $400 millones
Número 6487 Serie 375
Seco de $300 millones
Número 7380 Serie 463
Seco de $100 millones
Número 6736 Serie 219
Secos de $50 millones
Número 3230 Serie 430
Número 1455 Serie 236
Número 9292 Serie 124
Número 3262 Serie 290
Secos de $20 millones
Número 2259 Serie 389
Número 4806 Serie 228
Número 4327 Serie 170
Número 4727 Serie 354
Número 8971 Serie 319
Número 4387 Serie 288
Número 3802 Serie 224
Número 4728 Serie 300
Número 3395 Serie 192
Número 1008 Serie 371
Número 2842 Serie 180
Número 7037 Serie 153
Número 9127 Serie 228
Número 0348 Serie 011
Número 8709 Serie 114
Secos de $10 millones
Número 0050 Serie 330
Número 0156 Serie 286
Número 0296 Serie 275
Número 0540 Serie 322
Número 0685 Serie 242
Número 0744 Serie 468
Número 0890 Serie 239
Número 0989 Serie 074
Número 1224 Serie 302
Número 1776 Serie 360
Número 1989 Serie 216
Número 2050 Serie 419
Número 2538 Serie 063
Número 2918 Serie 398
Número 3583 Serie 119
Número 3776 Serie 116
Número 3793 Serie 279
Número 4116 Serie 039
Número 4288 Serie 073
Número 4327 Serie 024
Número 5357 Serie 158
Número 5362 Serie 034
Número 5465 Serie 007
Número 5680 Serie 148
Número 5802 Serie 103
Número 6103 Serie 169
Número 6184 Serie 378
Número 6616 Serie 235
Número 6733 Serie 348
Número 6954 Serie 371
Número 7555 Serie 013
Número 7573 Serie 241
Número 8083 Serie 151
Número 8576 Serie 319
Número 9317 Serie 368
Número 9375 Serie 347
¿Cuándo se juega la Lotería de Boyacá?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42 (hora local). Los resultados pueden seguirse en vivo a través del Canal Trece y por medio de la transmisión en directo en la página de Facebook de Telesantiago.
¿Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá?
Premios iguales o superiores a $10 millones
Deben cobrarse exclusivamente en las oficinas de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, Tunja.
Ganadores fuera de Tunja
Pueden acudir a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación y adelantar el proceso de cobro.
Premios menores a $10 millones
Se pueden reclamar directamente en puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de los canales oficiales de la entidad.
¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?
Jugar la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo. Actualmente se puede participar mediante billete físico tradicional o compra en línea, adquiriendo un billete completo o una fracción, que generalmente se divide en cuatro partes.
Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados y canales digitales oficiales, lo que facilita el acceso a este tradicional juego de azar colombiano.