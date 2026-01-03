Lotería de Boyacá, resultados del último sorteo hoy sábado 3 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de Boyacá realizó con éxito su sorteo número 4606 el sábado 3 de enero de 2026, consolidándose una vez más como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos del país. Este sorteo, liderado por el Gobierno del departamento de Boyacá, continúa generando importantes recursos para el fortalecimiento del sistema de salud, tanto a nivel departamental como nacional.
Con una trayectoria que se remonta a 1923, la Lotería de Boyacá se mantiene como una de las más antiguas de Colombia y como una de las favoritas entre los apostadores, gracias a su seriedad, transparencia y atractivo plan de premios.
El número ganador del Premio Mayor de $15.000 millones en el sorteo del sábado 3 de enero de 2026 fue:
El afortunado ganador se llevó uno de los premios más importantes del cierre del año. La entidad extendió un mensaje de felicitación y recordó la importancia de verificar cuidadosamente el número y la serie del billete.
A continuación, se detallan todos los premios secos que cayeron en este sorteo. Se recomienda revisar con atención el número y la serie del billete.
El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42 (hora local) y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y la página de Facebook de Telesantiago, mediante transmisión en directo.
Jugar la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo. Actualmente se puede participar mediante billete físico tradicional o compra en línea, adquiriendo un billete completo o una fracción (generalmente en cuatro partes).
Los billetes están disponibles en:
Antes de comprar, se recomienda verificar que el billete no tenga enmendaduras, que la fecha del sorteo sea correcta y conservarlo en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar premios.