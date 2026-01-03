Lotería de Boyacá, resultados del último sorteo hoy sábado 3 de enero de 2026

La Lotería de Boyacá realizó con éxito su sorteo número 4606 el sábado 3 de enero de 2026, consolidándose una vez más como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos del país. Este sorteo, liderado por el Gobierno del departamento de Boyacá, continúa generando importantes recursos para el fortalecimiento del sistema de salud, tanto a nivel departamental como nacional.

Con una trayectoria que se remonta a 1923, la Lotería de Boyacá se mantiene como una de las más antiguas de Colombia y como una de las favoritas entre los apostadores, gracias a su seriedad, transparencia y atractivo plan de premios.

Número ganador del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del Premio Mayor de $15.000 millones en el sorteo del sábado 3 de enero de 2026 fue:

El afortunado ganador se llevó uno de los premios más importantes del cierre del año. La entidad extendió un mensaje de felicitación y recordó la importancia de verificar cuidadosamente el número y la serie del billete.



Premios secos de la Lotería de Boyacá – Sorteo 4605

A continuación, se detallan todos los premios secos que cayeron en este sorteo. Se recomienda revisar con atención el número y la serie del billete.



¿Cuándo se juega la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42 (hora local) y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y la página de Facebook de Telesantiago, mediante transmisión en directo.



¿Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá?

Premios iguales o superiores a $10 millones:

Deben cobrarse exclusivamente en las oficinas de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, Tunja.

Pueden acudir a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación y adelantar el proceso de cobro.

Se pueden reclamar directamente en puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la entidad.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Jugar la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo. Actualmente se puede participar mediante billete físico tradicional o compra en línea, adquiriendo un billete completo o una fracción (generalmente en cuatro partes).



Los billetes están disponibles en:



Vendedores autorizados debidamente identificados.

Puntos de venta autorizados, como corresponsales bancarios, puntos de chance y máquinas especializadas.

Antes de comprar, se recomienda verificar que el billete no tenga enmendaduras, que la fecha del sorteo sea correcta y conservarlo en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar premios.