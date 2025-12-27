Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 27 de diciembre: ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá de este 27 de diciembre de 2025 ya realizó su sorteo número 4605, un evento liderado por el Gobierno del departamento de Boyacá que continúa aportando recursos fundamentales para el fortalecimiento del sistema de salud, tanto en el departamento como en el resto de Colombia.

Este tradicional juego de azar, considerado uno de los más antiguos y reconocidos del país, cuenta con una trayectoria que se remonta a 1923, consolidándose como una de las loterías preferidas por los colombianos.

Número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 27 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

En caso de dudas relacionadas con el cobro de premios, los tiempos de pago, los impuestos aplicables o el impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, la Lotería de Boyacá dispone de la línea de WhatsApp 315 872 7559 para brindar orientación directa a los jugadores.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 27 de diciembre

A continuación, se presentan todos los premios secos que cayeron en este sorteo de la Lotería de Boyacá. Es importante verificar con detalle el número y la serie del billete para confirmar si usted fue uno de los afortunados ganadores.



(en minutos)

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago, mediante su transmisión en directo.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si el ganador obtiene el premio mayor o cualquier premio que supere los 10 millones de pesos, el pago se realizará, sin excepción, en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35, Piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

Para los ganadores que residen fuera de Tunja, se recomienda acudir a las oficinas de distribución o a los puntos de venta autorizados, donde recibirán la asesoría correspondiente para iniciar el proceso de cobro.

Publicidad

En el caso de premios menores a 10.000.000 de pesos, estos pueden reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados, en las oficinas de distribución o a través de la página oficial de la Lotería de Boyacá.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y accesible para todos. Actualmente, existen dos modalidades principales para jugar: billete físico tradicional y compra en línea.

Los jugadores pueden adquirir un billete completo o una fracción (por lo general, el billete se divide en cuatro fracciones) a través de los siguientes canales:



Vendedores autorizados: Personas debidamente identificadas que comercializan los billetes en la vía pública.

Puntos de venta autorizados: Incluyen corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana y Giramos, así como máquinas LottiRed, Sipaga, entre otros.

Antes de comprar, es fundamental verificar que el billete no tenga enmendaduras ni tachaduras y que la fecha del sorteo sea la correcta. Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

Finalmente, se recomienda guardar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio otorgado por la Lotería de Boyacá.