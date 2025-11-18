Lotería de Cundinamarca, resultado del sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a generar expectativa en todo el país durante la noche del martes 18 de noviembre de 2025, cuando se llevó a cabo su sorteo número 4777. Con un premio mayor de 8.000 millones de pesos en juego, este tradicional sorteo reafirmó por qué continúa siendo uno de los más esperados cada semana por los apostadores colombianos.

Más allá del premio principal, la jornada dejó claro que siempre vale la pena revisar cada billete con atención, ya que los premios secos ofrecieron múltiples oportunidades de ganar en distintas regiones del país.

Premio Mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este martes, 18 de noviembre de 2025 es el 9727 de la serie 235. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Premios Secos – Lotería de Cundinamarca

Además del premio principal, el sorteo entregó importantes sumas a través de los reconocidos premios secos.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Este sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p.m.

Si la fecha coincide con un día festivo, el sorteo se traslada al martes manteniendo el mismo horario.



La transmisión oficial puede seguirse en la fan page de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los jugadores pueden adquirir sus billetes a través de:

