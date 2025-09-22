Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 22 de septiembre de 2025

La noche del martes, 22 de septiembre de 2025, la Lotería de Cundinamarca celebró su sorteo número 4769, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el Premio Mayor alcanzó la impresionante cifra de $6.000 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los más atractivos de la semana para quienes confían en la suerte.

Número ganador del Premio Mayor

El gran premio de la jornada fue para el número XXXX de la serie XXX, que se llevó los $6.000 millones. ¡Felicitaciones al afortunado ganador!

Ganadores de los secos

Además del premio principal, la Lotería de Cundinamarca entregó una amplia lista de premios secos.

Una tradición de más de dos siglos

La Lotería de Cundinamarca es una de las más antiguas de Colombia. Su primer sorteo se realizó en 1812, bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Desde entonces, se ha convertido en una tradición de los lunes por la noche, acompañando a miles de hogares con la emoción de los resultados y la ilusión de ganar.

Cómo participar y reclamar premios

Participar en esta lotería es muy sencillo y está al alcance de todos:



Horario del sorteo: todos los lunes a las 10:30 p.m. (martes si es festivo).

todos los lunes a las 10:30 p.m. (martes si es festivo). Dónde comprar: disponibles en plataformas como Lottired, LotiColombia, Paga Todo y en puntos de venta autorizados.

disponibles en plataformas como Lottired, LotiColombia, Paga Todo y en puntos de venta autorizados. Reclamo de premios: los ganadores deben presentar el billete original en buen estado y su documento de identidad. El plazo máximo para reclamar es de 30 días después del sorteo.

los ganadores deben presentar el billete original en buen estado y su documento de identidad. El plazo máximo para reclamar es de 30 días después del sorteo. Impuestos: todos los premios tienen una retención del 17 %. Premios principales de esta edición El sorteo de este lunes entregó una atractiva bolsa de premios que refuerza el prestigio de esta lotería:

Premio Mayor: $6.000 millones

Tunjo de Oro: $300 millones

Guaca Secreta: $100 millones

5 Secos: $20 millones cada uno

15 Secos: $10 millones cada uno

32 Secos: $6 millones cada uno

Con cada sorteo, la Lotería de Cundinamarca reafirma su legado de más de 200 años de historia, posicionándose como una de las más importantes del país gracias a sus millonarios premios y la confianza de los jugadores.