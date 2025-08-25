Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 25 de agosto de 2025

La Lotería de Cundinamarca llevó a cabo su sorteo número 4765 el lunes, 25 de agosto de 2025, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta ocasión, el Premio Mayor alcanzó los $6.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los más esperados del país.

Este tradicional sorteo se realiza cada lunes a las 10:30 p.m.; sin embargo, cuando coincide con un festivo, se traslada al martes a la misma hora. Los apostadores pueden seguirlo en vivo a través de los canales oficiales de la lotería.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 25 de agosto es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Resultados de los Premios Secos

Además del premio principal, el sorteo repartió importantes sumas entre diferentes categorías:



Una lotería con historia y tradición

La Lotería de Cundinamarca es una de las más antiguas de Colombia. Su primer sorteo se realizó en 1812 bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca, y desde entonces se ha convertido en una tradición en los hogares del país, especialmente los lunes en la noche.



Cómo participar y reclamar premios

Horario del sorteo: todos los lunes a las 10:30 p.m. (martes si es festivo).

Dónde comprar: en plataformas como Lottired, LotiColombia, Paga Todo y puntos autorizados en todo el país.

Para reclamar: se debe presentar el billete original en buen estado junto con el documento de identidad. El plazo máximo es de 30 días posteriores al sorteo.

Importante: todos los premios están sujetos a una retención del 17% de impuesto.

Premios en juego de la Lotería de Cundinamarca

Premio Mayor: $6.000 millones

$6.000 millones Tunjo de Oro: $300 millones

$300 millones Guaca Secreta: $100 millones

$100 millones 5 Secos de $20 millones

15 Secos de $10 millones

32 Secos de $6 millones

Con cada sorteo, la Lotería de Cundinamarca reafirma su papel como una de las favoritas de Colombia, no solo por los atractivos premios que entrega, sino también por la confianza y la tradición que representa para los apostadores.