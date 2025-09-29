Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 29 de septiembre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a repartir fortuna en la noche del lunes, 29 de septiembre de 2025, cuando celebró su sorteo número 4770. Con un atractivo Premio Mayor de $6.000 millones, este clásico de los juegos de azar colombianos mantuvo a miles de apostadores a la expectativa.

Premio Mayor: el gran ganador de la noche

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 29 de septiembre es el 1544 de la serie 005.

Además del Premio Mayor, la Lotería de Cundinamarca entregó una completa lista de premios secos:



Una tradición que supera los 200 años

Fundada en 1812 como Lotería Popular de Cundinamarca, esta es una de las instituciones más antiguas del país. Su sorteo se realiza cada lunes a las 10:30 p.m. (martes si es festivo), convirtiéndose en un plan tradicional para quienes sueñan con cambiar su vida gracias a la suerte.

Cómo participar y reclamar premios

Compra de billetes: en puntos autorizados y plataformas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo.Reclamo de premios: presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad dentro de los 30 días posteriores al sorteo.Retención: todos los premios tienen una deducción del 17 % por impuestos.

Premios principales del sorteo 4770

El sorteo de este lunes entregó una atractiva bolsa de premios que refuerza el prestigio de esta lotería:



Premio Mayor: $6.000 millones

Tunjo de Oro: $300 millones

Guaca Secreta: $100 millones

5 Secos: $20 millones cada uno

15 Secos: $10 millones cada uno

32 Secos: $6 millones cada uno

Con cada sorteo, la Lotería de Cundinamarca reafirma su legado de más de 200 años de historia, posicionándose como una de las más importantes del país gracias a sus millonarios premios y la confianza de los jugadores.

