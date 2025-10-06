Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 6 de octubre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a repartir fortuna la noche del lunes 6 de octubre de 2025, en la celebración de su sorteo número 4771. Con un atractivo Premio Mayor de $6.000 millones, este clásico de los juegos de azar en Colombia mantuvo a miles de apostadores atentos a cada número sorteado.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 6 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios Secos

Además del gran premio, la lotería entregó una generosa cantidad de premios secos que mantuvieron viva la emoción entre los participantes.



Más de 200 años de tradición

Fundada en 1812 bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca, esta institución es una de las más antiguas y prestigiosas del país. Su sorteo se realiza cada lunes a las 10:30 p. m. (o martes si es festivo), convirtiéndose en una cita tradicional para quienes confían en la suerte como una oportunidad de transformar sus vidas.



Cómo participar y reclamar premios

Compra de billetes: disponibles en puntos autorizados y plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y Paga Todo.

disponibles en puntos autorizados y plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y Paga Todo. Reclamo de premios: se debe presentar el billete original en buen estado, junto con el documento de identidad, dentro de los 30 días posteriores al sorteo.

se debe presentar el billete original en buen estado, junto con el documento de identidad, dentro de los 30 días posteriores al sorteo. Retención de impuestos: todos los premios están sujetos a una deducción del 17 %.

Premios principales del sorteo 4771

Premio Mayor: $6.000 millones

$6.000 millones Tunjo de Oro: $300 millones

$300 millones Guaca Secreta: $100 millones

$100 millones 5 Secos: $20 millones cada uno

$20 millones cada uno 15 Secos : $10 millones cada uno

: $10 millones cada uno 32 Secos: $6 millones cada uno

Con cada sorteo, la Lotería de Cundinamarca reafirma su legado histórico y su compromiso con los jugadores, ofreciendo atractivos premios que la posicionan como una de las más importantes del país.