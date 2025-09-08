Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del lunes 8 de septiembre de 2025

La Lotería de Cundinamarca llevó a cabo su sorteo número 4767 el pasado lunes 8 de septiembre de 2025, entregando a sus apostadores la posibilidad de ganar millonarios premios. En esta edición, el esperado Premio Mayor alcanzó los $6.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los más atractivos de la semana.

Este tradicional juego se realiza cada lunes a las 10:30 p.m., salvo que coincida con un día festivo, en cuyo caso se traslada al martes a la misma hora. Además, los seguidores pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la lotería.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 8 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Resultados de los Premios Secos

Una lotería con más de dos siglos de historia

La Lotería de Cundinamarca es una de las más antiguas de Colombia. Su primer sorteo se realizó en 1812, cuando aún se llamaba Lotería Popular de Cundinamarca. Desde entonces, se ha convertido en una tradición de los lunes en la noche para miles de hogares en el país.



Cómo participar y reclamar premios

Horario del sorteo: todos los lunes a las 10:30 p.m. (martes si es festivo).

Dónde comprar: en plataformas como Lottired, LotiColombia, Paga Todo y en puntos autorizados.

Reclamo de premios: los ganadores deben presentar el billete original en buen estado y su documento de identidad. El plazo máximo es de 30 días después del sorteo.

Importante: todos los premios tienen una retención del 17% en impuestos.

Premios principales de la Lotería de Cundinamarca

Premio Mayor: $6.000 millones

$6.000 millones Tunjo de Oro: $300 millones

$300 millones Guaca Secreta: $100 millones

$100 millones 5 Secos: $20 millones cada uno

$20 millones cada uno 15 Secos: $10 millones cada uno

$10 millones cada uno 32 Secos: $6 millones cada uno

Con cada sorteo, la Lotería de Cundinamarca reafirma su prestigio como una de las más importantes del país, gracias a sus millonarios premios y a la confianza construida a lo largo de más de 200 años de historia.