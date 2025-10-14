Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del martes 14 de octubre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a captar la atención de miles de apostadores la noche del martes, 14 de octubre de 2025, durante la celebración de su sorteo número 4772. Con un Premio Mayor de $6.000 millones, este tradicional juego de azar colombiano reafirmó su posición como uno de los sorteos más esperados de la semana.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este martes 14 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios Secos

La emoción no se detuvo allí. La Lotería de Cundinamarca también entregó numerosos premios secos, manteniendo la expectativa de muchos participantes que soñaban con llevarse alguno de los premios principales.



Más de dos siglos de historia

Fundada en 1812 como Lotería Popular de Cundinamarca, esta entidad es una de las más antiguas y prestigiosas de Colombia. Su sorteo se realiza cada lunes a las 10:30 p. m. (o martes si es festivo), convirtiéndose en una cita fija para quienes confían en la suerte como oportunidad de transformación.



Cómo participar y reclamar premios

Compra de billetes: Se pueden adquirir en puntos autorizados y en plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y Paga Todo.

Se pueden adquirir en puntos autorizados y en plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y Paga Todo. Reclamo de premios: Es necesario presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad, dentro de los 30 días posteriores al sorteo.

Es necesario presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad, dentro de los 30 días posteriores al sorteo. Impuestos: Todos los premios tienen una retención del 17 %.

Resumen de premios del sorteo 4771

Premio Mayor: $6.000 millones

$6.000 millones Tunjo de Oro: $300 millones

$300 millones Guaca Secreta: $100 millones

$100 millones 5 Secos: $ 20 millones cada uno

20 millones cada uno 15 Secos: $10 millones cada uno

$10 millones cada uno 32 Secos: $6 millones cada uno

Con cada sorteo, la Lotería de Cundinamarca renueva su compromiso con los jugadores y con la tradición, ofreciendo premios que la consolidan como una de las loterías más importantes del país.