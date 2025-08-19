Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del martes 19 de agosto de 2025

La Lotería de Cundinamarca llevó a cabo su sorteo número 4764 el pasado martes 19 de agosto de 2025, entregando a los jugadores la posibilidad de ganar millonarios premios. En esta edición, el Premio Mayor alcanzó los $6.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los más altos y esperados del país.

Este sorteo se realiza cada lunes a las 10:30 p.m., y si el día es festivo, se traslada al martes a la misma hora. Los apostadores pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la lotería.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este martes 19 de agosto es el 4457 de la serie 023. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Resultados de los premios secos

Además del Premio Mayor, la Lotería de Cundinamarca entregó múltiples secos que también cambiaron la suerte de varios jugadores.



Una lotería con historia y tradición

La Lotería de Cundinamarca es una de las más antiguas de Colombia. Su primer sorteo se realizó en 1812 bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Desde entonces, se ha convertido en una tradición de los lunes en millones de hogares, ofreciendo premios que han cambiado la vida de muchos colombianos.



Cómo participar y reclamar premios

Horario: todos los lunes a las 10:30 p.m. (martes si es festivo).

Dónde comprar boletos: plataformas como Lottired, LotiColombia, Paga Todo y puntos autorizados en todo el país.

Para reclamar un premio es necesario:



Presentar el billete original en buen estado. Mostrar documento de identidad. Reclamar dentro de los 30 días siguientes al sorteo.

🔎 Importante: todos los premios están sujetos a una retención del 17% de impuesto sobre su valor nominal.



Premios en juego

Premio Mayor: $6.000 millones

$6.000 millones Tunjo de Oro: $ 300 millones

300 millones Guaca Secre ta: $100 millones

ta: $100 millones 5 Secos de $20 millones

15 Secos de $10 millones

32 Secos de $6 millones

La Lotería de Cundinamarca sigue siendo una de las favoritas en Colombia, no solo por sus atractivos premios millonarios, sino también por la tradición y confianza que representa para los apostadores.