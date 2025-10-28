Lotería de la Cruz Roja, resultado y número ganador martes 28 de octubre de 2025

La fortuna volvió a sonreír a los jugadores con el sorteo número 3125 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes, 28 de octubre de 2025.

Con un premio mayor de $8.000 millones, este tradicional sorteo reafirma su compromiso con transformar vidas y apoyar las causas humanitarias que identifican a la institución en todo el país.

Premio Mayor de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes, 28 de octubre de 2025, es el (en minutos) de la serie (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Premios Secos

Además del gran premio, la Lotería de la Cruz Roja entregó múltiples premios secos en distintas categorías, ofreciendo más oportunidades a sus apostadores: (en minutos).

¿Cómo consultar los resultados oficiales?

Los resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican cada martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. a través de los siguientes canales:



Canal Uno

Página web oficial de la Lotería de la Cruz Roja

Redes sociales oficiales

Línea telefónica: (1) 3115432 (opción 0 o extensión 100)

Para verificar un billete, se debe comparar el número y la serie con los resultados oficiales. Los ganadores cuentan con 30 días calendario para reclamar su premio, según el Decreto 2975 de 2004.



Reclamo de premios

Premio mayor: se reclama en la sede principal en Bogotá (Avenida Carrera 68 No. 68 B-31).

se reclama en la sede principal en Bogotá (Avenida Carrera 68 No. 68 B-31). Premios secos: pueden reclamarse en los puntos de venta autorizados o directamente en la sede principal.

Documentos requeridos:



Billete o fracción original en buen estado.

Cédula de ciudadanía vigente.

Deducciones legales

El ganador del premio mayor debe tener en cuenta las siguientes retenciones:

Impuesto a ganadores (17 %): alrededor de $1.190 millones.

alrededor de $1.190 millones. Retención en la fuente (20 %), según la base gravable fijada por la DIAN.

El monto neto estimado que recibirá el afortunado ganador será de aproximadamente $4.648 millones.

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana recuerda que solo sus canales oficiales garantizan información verificada. Consultar correctamente los resultados puede marcar la diferencia entre un simple número y un premio millonario que cambia vidas.