Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

La fortuna volvió a sonreír a miles de jugadores durante el sorteo número 3128 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes 18 de noviembre de 2025. Este tradicional juego, reconocido por su labor social y su contribución a causas humanitarias, volvió a entregar millonarios premios en todo el país.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes, 18 de noviembre de de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!
Además del gran premio, la Lotería de la Cruz Roja distribuyó una amplia variedad de Premios Secos, permitiendo que muchos participantes más resultaran ganadores en diferentes categorías.
La entidad publicó una imagen oficial con todos los resultados para facilitar la verificación de los jugadores.
Los resultados se publican cada martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. en:
Para verificar un billete, basta con comparar el número y la serie con los resultados publicados. Todos los premios pueden reclamarse dentro de los 30 días calendario, según el Decreto 2975 de 2004.
Debe ser reclamado en la sede principal en Bogotá:
Avenida Carrera 68 No. 68 B-31
Pueden cobrarse en puntos de venta autorizados o directamente en la sede principal.
El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta las siguientes retenciones:
Tras las deducciones, el monto neto aproximado que recibirá el ganador será de $4.648 millones.