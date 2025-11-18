Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

La fortuna volvió a sonreír a miles de jugadores durante el sorteo número 3128 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes 18 de noviembre de 2025. Este tradicional juego, reconocido por su labor social y su contribución a causas humanitarias, volvió a entregar millonarios premios en todo el país.

Premio Mayor de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes, 18 de noviembre de de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Premios Secos del sorteo 3124

Además del gran premio, la Lotería de la Cruz Roja distribuyó una amplia variedad de Premios Secos, permitiendo que muchos participantes más resultaran ganadores en diferentes categorías.

La entidad publicó una imagen oficial con todos los resultados para facilitar la verificación de los jugadores.



¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados se publican cada martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. en:



Canal Uno

Página web oficial de la Lotería de la Cruz Roja

Redes sociales oficiales

Línea telefónica: (1) 3115432, opción 0 o extensión 100

Para verificar un billete, basta con comparar el número y la serie con los resultados publicados. Todos los premios pueden reclamarse dentro de los 30 días calendario, según el Decreto 2975 de 2004.



Reclamo de premios

Premio Mayor

Debe ser reclamado en la sede principal en Bogotá:

Avenida Carrera 68 No. 68 B-31



Premios Secos

Pueden cobrarse en puntos de venta autorizados o directamente en la sede principal.



Documentos requeridos

Billete o fracción original en buen estado

Cédula de ciudadanía vigente

Deducciones legales

El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta las siguientes retenciones:



Impuesto a ganadores (17 %): aproximadamente $1.190 millones

aproximadamente $1.190 millones Retención en la fuente (20 %) según la base establecida por la DIAN

Tras las deducciones, el monto neto aproximado que recibirá el ganador será de $4.648 millones.