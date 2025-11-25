Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La suerte volvió a brillar para miles de apostadores durante el sorteo número 3129 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes, 25 de noviembre de 2025. Este tradicional juego, reconocido por su impacto social y su respaldo a causas humanitarias, entregó nuevamente millonarios premios en todo el país.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes, 24 de noviembre de de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!
Además del gran acumulado, la Lotería de la Cruz Roja distribuyó una amplia variedad de Premios Secos, permitiendo que muchos más participantes celebraran.
La entidad también publicó una imagen oficial con todos los resultados para facilitar la verificación de los jugadores.
Los números ganadores se divulgan cada martes, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., a través de:
Para revisar un billete, solo es necesario comparar el número y la serie con los datos publicados en los canales oficiales.
Debe reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería en Bogotá:
Pueden cobrarse tanto en puntos de venta autorizados como en la sede principal.
Todos los premios pueden reclamarse en un plazo máximo de 30 días calendario, según el Decreto 2975 de 2004.
El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta los siguientes descuentos:
Tras las deducciones, el monto neto estimado que recibirá el afortunado ganador será de $4.648 millones.