Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 6 de enero de 2026

La fortuna volvió a ser protagonista en Colombia con la realización del sorteo número 3135 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, llevado a cabo el martes 30 de diciembre de 2025. Este tradicional juego de azar no solo mantiene el interés de miles de jugadores en todo el país, sino que también se distingue por su constante aporte a programas y causas humanitarias, un valor diferencial dentro del panorama de las loterías nacionales.

Gracias a su atractivo plan de premios y a la transparencia en la divulgación de resultados, la Lotería de la Cruz Roja continúa consolidándose como una de las más reconocidas y seguidas por los colombianos.



Premio Mayor del sorteo 3135

El Premio Mayor, por un total de $8.000 millones, quedó en manos del número XXXX, correspondiente a la serie XXX. Con este resultado, un nuevo ganador se suma a la lista de colombianos que han visto cambiar su vida gracias a este histórico sorteo.



Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio principal, el sorteo 3134 entregó una amplia variedad de premios secos, ampliando las posibilidades de ganar para los participantes. La entidad también publicó una imagen oficial con el listado completo de resultados, lo que facilita una verificación rápida y segura.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. a través de canales autorizados, entre ellos:



Canal Uno

Página web oficial

Redes sociales oficiales

Línea telefónica: (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100

Para validar un billete, se recomienda comparar cuidadosamente número y serie únicamente con la información divulgada por estos medios oficiales.



Cómo reclamar los premios

Premio Mayor

Debe reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá, ubicada en la Avenida carrera 68 No. 68 B-31.



Premios secos

Pueden cobrarse tanto en los puntos de venta autorizados como en la sede principal.



Documentos requeridos

Billete o fracción original en buen estado

Cédula de ciudadanía vigente

Plazo para reclamar

Los premios deben reclamarse dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, conforme al Decreto 2975 de 2004.



Deducciones legales del Premio Mayor

El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta los descuentos legales vigentes.



Impuesto a ganadores (17 %): aproximadamente $1.190 millones

aproximadamente $1.190 millones Retención en la fuente (20 %): aplicada según la base definida por la DIAN

Tras estas deducciones, el monto neto estimado que recibirá el ganador será de $4.648 millones, una suma que, aun con los descuentos, representa un cambio significativo en su vida.