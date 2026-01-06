Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 6 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La fortuna volvió a ser protagonista en Colombia con la realización del sorteo número 3135 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, llevado a cabo el martes 30 de diciembre de 2025. Este tradicional juego de azar no solo mantiene el interés de miles de jugadores en todo el país, sino que también se distingue por su constante aporte a programas y causas humanitarias, un valor diferencial dentro del panorama de las loterías nacionales.
Gracias a su atractivo plan de premios y a la transparencia en la divulgación de resultados, la Lotería de la Cruz Roja continúa consolidándose como una de las más reconocidas y seguidas por los colombianos.
El Premio Mayor, por un total de $8.000 millones, quedó en manos del número XXXX, correspondiente a la serie XXX. Con este resultado, un nuevo ganador se suma a la lista de colombianos que han visto cambiar su vida gracias a este histórico sorteo.
Además del premio principal, el sorteo 3134 entregó una amplia variedad de premios secos, ampliando las posibilidades de ganar para los participantes. La entidad también publicó una imagen oficial con el listado completo de resultados, lo que facilita una verificación rápida y segura.
Los resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. a través de canales autorizados, entre ellos:
Para validar un billete, se recomienda comparar cuidadosamente número y serie únicamente con la información divulgada por estos medios oficiales.
Debe reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá, ubicada en la Avenida carrera 68 No. 68 B-31.
Pueden cobrarse tanto en los puntos de venta autorizados como en la sede principal.
Los premios deben reclamarse dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, conforme al Decreto 2975 de 2004.
El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta los descuentos legales vigentes.
Tras estas deducciones, el monto neto estimado que recibirá el ganador será de $4.648 millones, una suma que, aun con los descuentos, representa un cambio significativo en su vida.