Llamada entre Trump y Petro: Recap - programa completo del 7 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 7 de enero:
- Los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro tuvieron una llamada por cerca de 40 minutos en la que aclararon varios temas en los que han tenido diferencias.
- Trump confirmó que se reunirá con Petro en la Casa Blanca en Washington "próximamente" tras la llamada.
- Juan González, exasesor de Joe Biden y exdirector del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el exembajador Gabriel Silva Luján analizaron la llamada entre los jefes de Estado y la calificaron como un triunfo para la diplomacia.
- Trump dice que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos.
- Polémica en Estados Unidos por el asesinato de una mujer a manos de agentes de la ICE en Mineápolis: era blanca y no era objetivo de un operativo.