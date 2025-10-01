Lotería de Manizales resultado del miércoles 1 de octubre de 2025

La Lotería de Manizales volvió a captar la atención del país con la realización de su sorteo número 4923, llevado a cabo el miércoles 1 de octubre de 2025. Con más de un siglo de historia, esta lotería continúa consolidándose como una de las favoritas de los colombianos, no solo por sus millonarios premios, sino también por su valioso aporte al sistema de salud nacional.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 1 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!



Premios Secos

Además del premio principal, el sorteo repartió múltiples incentivos en diferentes categorías:

La organización recomienda a todos los jugadores verificar los resultados oficiales a través de la imagen publicada en sus redes sociales o canales autorizados.



Cómo jugar la Lotería de Manizales

El sorteo de la Lotería de Manizales se realiza todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m., con ajustes en fechas festivas.



Billete completo: $12.000

Fracción: $3.000

Al comprar un billete, no solo se abre la posibilidad de ganar, sino que también se contribuye al financiamiento de programas de salud en Colombia.



Reclamación de premios

Los ganadores tienen hasta un año para reclamar sus premios, presentando:



Billete original en buen estado.

Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150%).

RUT, en el caso de premios de alto valor.

Un juego con impacto social

Más allá del azar, la Lotería de Manizales reafirma su compromiso con la comunidad, destinando gran parte de sus recursos a fortalecer el sistema de salud y generando un impacto positivo en miles de colombianos. Al mismo tiempo, sigue siendo una fuente de ilusión, fortuna y esperanza para sus jugadores.

