Lotería de Manizales resultado del miércoles 10 de septiembre de 2025

La Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4920 el pasado miércoles 10 de septiembre de 2025, entregando premios millonarios a cientos de jugadores en todo el país. Con más de 100 años de trayectoria, esta lotería se mantiene como una de las preferidas en Colombia gracias a sus atractivos premios y al aporte constante que realiza al sistema de salud.

Premio Mayor de la Lotería de Manizales

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 10 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!



Otros premios destacados

Además del premio principal, la Lotería de Manizales entregó una serie de secos en diferentes categorías:

La entidad recuerda que los resultados oficiales deben verificarse siempre en la imagen publicada en las redes sociales de la Lotería de Manizales.



¿Cómo jugar la Lotería de Manizales?

El sorteo se realiza todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m. (con posibles cambios en días festivos).



Billete completo: $12.000

Fracción: $3.000

Al comprar un billete, los jugadores no solo prueban su suerte, sino que también contribuyen a financiar la salud en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores disponen de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Para hacerlo, deben presentar:



El billete original en buen estado.

Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150%).

RUT (en el caso de premios de alto valor).

Una lotería con impacto social

La Lotería de Manizales continúa consolidándose como una de las más importantes del país. Además de repartir fortuna a los jugadores, fortalece proyectos sociales y de salud que benefician a miles de colombianos.

