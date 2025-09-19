Lotería de Medellín resultados del sorteo del viernes 19 de septiembre de 2025

La Lotería de Medellín volvió a repartir fortuna en su sorteo número 4801, realizado el viernes 19 de septiembre de 2025. En esta ocasión, el premio mayor de $16.000 millones fue para un único afortunado que acertó la combinación ganadora: número

Premio Mayor de la Lotería de Medellín

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 19 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!



Premios principales del sorteo 4801

Además del premio mayor, cientos de apostadores celebran gracias a los tradicionales premios secos que ofrece esta lotería, los cuales amplían las posibilidades de ganar en cada sorteo.



Cómo reclamar los premios

Los ganadores deben presentar la cédula original o pasaporte, el billete físico o fracción (o formulario electrónico) y una certificación bancaria a su nombre.



Premios mayores a $5 millones: reclamar comunicándose a la línea nacional 01 8000 941160.

reclamar comunicándose a la línea nacional 01 8000 941160. Premios hasta $5 millones: se pueden cobrar en la sede principal (Carrera 47 #49-12) o en puntos de venta autorizados.

La Lotería de Medellín garantiza total seguridad: el dinero se consigna directamente en la cuenta del ganador, sin pagos en efectivo.



Cómo participar en el próximo sorteo

Cada billete cuesta $21.000 y se divide en tres fracciones de $7.000 cada una. El premio mayor se otorga a quienes acierten el número y la serie completa, mientras que los premios secundarios se entregan a quienes acierten parcial o totalmente.

Con cada sorteo, la Lotería de Medellín reafirma su compromiso de cumplir sueños y llevar esperanza a los colombianos. Los resultados oficiales pueden consultarse en los puntos de venta y en la página web de la entidad.