Lotería de Medellín resultados del sorteo del viernes 10 de octubre de 2025

La Lotería de Medellín volvió a generar emoción y esperanza entre miles de colombianos con su sorteo número 4804, realizado el viernes 10 de octubre de 2025. En esta ocasión, un único afortunado se llevó el codiciado premio mayor de $16.000 millones, tras acertar la combinación ganadora.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 10 de octubre es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!



Principales Premios Secos

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín otorgó cientos de premios secos, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar en cada sorteo. A continuación, los resultados más destacados:



Cómo reclamar los premios

Para recibir su premio, los ganadores deben presentar la cédula original o pasaporte, el billete físico o formulario electrónico y una certificación bancaria a su nombre.



Premios superiores a $5 millones: deben tramitarse a través de la línea nacional 01 8000 941160.

deben tramitarse a través de la línea nacional 01 8000 941160. Premios de hasta $5 millones: pueden cobrarse en la sede principal (Carrera 47 #49-12, Medellín) o en puntos de venta autorizados.

La Lotería de Medellín realiza el pago directamente a la cuenta bancaria del ganador, asegurando transparencia y seguridad en el proceso.



Participa en los próximos sorteos

Cada billete tiene un costo de $21.000, dividido en tres fracciones de $7.000. El premio mayor se otorga a quienes acierten número y serie completos, mientras que los premios secos brindan más posibilidades de ganar.

Con cada sorteo, la Lotería de Medellín sigue cumpliendo sueños y llevando alegría a hogares en todo el país. Los resultados oficiales pueden consultarse en puntos de venta autorizados y en la página web de la entidad.