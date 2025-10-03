En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de Medellín resultados del sorteo del viernes 3 de octubre de 2025

Lotería de Medellín resultados del sorteo del viernes 3 de octubre de 2025

La Lotería de Medellín en esta ocasión entrega un premio mayor de 16.000 millones de pesos. Aquí los resultados completos de este viernes, 3 de octubre.

Logotipo de la Lotería de Medellín, que entrega más de 10.000 millones de pesos en premios y juega los viernes en Colombia.
Logo Lotería de Medellín
Lotería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

La Lotería de Medellín volvió a llenar de emoción y esperanza a miles de colombianos con su sorteo número 4803, realizado el viernes 3 de octubre de 2025. En esta edición, el premio mayor de $16.000 millones fue para un único afortunado que logró acertar la combinación ganadora.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 3 de octubre es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!

Principales Premios Secos

Además del gran premio, la Lotería de Medellín entregó cientos de premios secos que amplían las oportunidades de ganar en cada sorteo. Estos fueron los resultados más destacados:

Cómo reclamar los premios

Los ganadores deben presentar cédula original o pasaporte, el billete físico o formulario electrónico, y una certificación bancaria a su nombre.

  • Premios superiores a $5 millones: deben gestionarse a través de la línea nacional 01 8000 941160.
  • Premios de hasta $5 millones: pueden cobrarse en la sede principal (Carrera 47 #49-12, Medellín) o en puntos de venta autorizados.

La Lotería de Medellín realiza el pago directamente a la cuenta bancaria del ganador, garantizando seguridad y transparencia en todo el proceso.

Participa en los próximos sorteos

Cada billete de la Lotería de Medellín cuesta $21.000, dividido en tres fracciones de $7.000. El premio mayor se entrega a quienes acierten número y serie completos, mientras que los premios secos ofrecen más oportunidades de ganar.

Con cada sorteo, la Lotería de Medellín continúa cumpliendo sueños y llevando esperanza a todos los rincones del país. Los resultados oficiales pueden consultarse en puntos de venta autorizados y en la página web de la entidad.

