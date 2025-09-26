Lotería de Medellín resultados del sorteo del viernes 26 de septiembre de 2025

La Lotería de Medellín volvió a repartir alegría en todo el país con su sorteo número 4802, realizado el viernes 26 de septiembre de 2025. En esta ocasión, el premio mayor de $16.000 millones fue para un único afortunado que acertó la combinación ganadora: XXXXX.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 26 de septiembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!

Principales premios entregados

Además del gran premio, cientos de participantes celebran gracias a los tradicionales premios secos, que amplían las posibilidades de ganar en cada sorteo. Estos fueron los resultados más destacados:



Reclamación de premios

Los ganadores deben presentar cédula original o pasaporte, el billete físico o fracción (o formulario electrónico) y una certificación bancaria a su nombre.



es: comunicarse a la línea nacional 01 8000 941160. Premios de hasta $5 millones: se pueden cobrar en la sede principal (Carrera 47 #49-12) o en puntos de venta autorizados.

La Lotería de Medellín garantiza la consignación directa a la cuenta del ganador, sin pagos en efectivo, ofreciendo total seguridad en el proceso.



Participación en próximos sorteos

Cada billete tiene un costo de $21.000, dividido en tres fracciones de $7.000. El premio mayor se otorga a quienes acierten número y serie completos, mientras que los premios secundarios benefician a quienes acierten parcial o totalmente.

Con cada sorteo, la Lotería de Medellín reafirma su compromiso de cumplir sueños y llevar esperanza a los colombianos. Los resultados oficiales pueden consultarse en los puntos de venta y en la página web de la entidad.