Lotería de Santander resultado del último sorteo de 10 de octubre de 2025

La noche del viernes 10 de octubre de 2025 estuvo cargada de emoción para miles de jugadores en todo el país, quienes participaron en el sorteo número 5039 de la Lotería de Santander. Con un premio mayor de $6.000 millones, este tradicional juego volvió a ser protagonista al ofrecer una oportunidad única de cumplir el sueño de convertirse en millonario.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 10 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios Secos

Además del premio principal, la Lotería de Santander entregó múltiples premios secos en diferentes categorías, beneficiando a jugadores de todo el país:

Los jugadores pueden verificar sus billetes con el listado oficial de números y series para confirmar si resultaron ganadores.



Cómo Participar y Reclamar Premios

Participar en la Lotería de Santander es sencillo. Los jugadores pueden adquirir billetes en una, dos o tres fracciones; cuantas más fracciones se compren, mayor será la participación en el premio total.



se reclaman directamente en los puntos de venta autorizados o con el lotero. Premios mayores: deben cobrarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando el billete original en buen estado.

Antes de reclamar, es indispensable verificar que el número, la serie y la fecha coincidan con los resultados oficiales.



Descuentos de Ley Vigentes en 2025

se aplica un 17 % de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander y un 20 % de retención en la fuente (DIAN). Premios menores a 48 UVT: se aplica únicamente el 17 % de impuesto a ganadores.

Próximos Sorteos

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través del canal TRO y en sus redes sociales oficiales. Cada sorteo mantiene viva la emoción de ganar y continúa la tradición de uno de los juegos más importantes de Colombia.

Con más de un siglo de historia y millonarios premios cada semana, la Lotería de Santander sigue posicionándose como una de las favoritas entre los apostadores. ¿Será usted el próximo ganador?