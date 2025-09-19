Lotería de Santander resultado del último sorteo de 19 de septiembre de 2025

La noche del viernes 19 de septiembre de 2025 la suerte volvió a sonreírle a los jugadores de la tradicional Lotería de Santander, que en su sorteo número 5036 puso en juego un premio mayor de $6.000 millones de pesos. Miles de apostadores en todo el país participaron en esta cita semanal, esperando convertirse en los próximos millonarios.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 19 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios Secos

Además del gran premio, la lotería entregó atractivos premios secos:



Cómo Participar y Reclamar

Compra de billetes: Pueden adquirirse en una, dos o tres fracciones; a más fracciones, mayor participación en el premio total.

Reclamo:

Premios menores a $3 millones: en puntos de venta autorizados o con el lotero. Premios superiores: en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando el billete original en buen estado.

Verificación: Antes de reclamar, se debe confirmar que el billete coincida con el número ganador, la serie y la fecha del sorteo.

Descuentos de Ley 2025

Premios mayores a 48 UVT (≈$2.390.352): 17% de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander y 20% de retención en la fuente (DIAN).

Premios menores a 48 UVT: Solo se aplica el 17% de impuesto a ganadores.

Próximos Sorteos

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 p.m.. Los resultados se transmiten en vivo por el canal TRO y en las redes sociales oficiales, donde los participantes pueden seguir la emoción del sorteo en tiempo real.

Con premios que cambian vidas y una tradición que se mantiene, la Lotería de Santander sigue siendo una de las favoritas de los colombianos.