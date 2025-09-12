Lotería de Santander resultado del último sorteo de 12 de septiembre de 2025

La noche del viernes 12 de septiembre de 2025 se celebró una nueva edición de la Lotería de Santander, correspondiente al sorteo número 5035. Como cada semana, miles de jugadores en todo el país confiaron en su suerte para ganar alguno de los premios que ofrece esta tradicional lotería, cuyo premio mayor alcanzó los $6.000 millones de pesos.

Premio Mayor de la Lotería de Santander

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 12 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Cómo participar y reclamar los premios

El billete de la Lotería de Santander puede adquirirse en una, dos o tres fracciones. Cuantas más fracciones se compren, mayor será la participación en el valor total del premio. Es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio.

Antes de presentarlo, se recomienda verificar que el billete coincida con el número ganador y la fecha del sorteo, y que no tenga señales de adulteración.



Premios secos de la Lotería de Santander

Además del premio mayor, este sorteo incluyó la entrega de premios secos, que también representan sumas significativas y la oportunidad de transformar la vida de los ganadores.



Procedimiento para reclamar:

Premios menores a $3 millones: pueden cobrarse directamente con el lotero autorizado o en puntos de venta oficiales.

pueden cobrarse directamente con el lotero autorizado o en puntos de venta oficiales. Premios superiores a $3 millones: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se verifica la autenticidad del billete.

Descuentos de ley aplicables en 2025

Según la normatividad vigente, los premios están sujetos a retenciones:



Premios superiores a 48 UVT (equivalente a $2.390.352):

17% de impuesto a ganadores (para la Secretaría de Salud de Santander). 20% de retención en la fuente (para la DIAN).

Premios inferiores a 48 UVT:

Se aplica únicamente el 17% de impuesto a ganadores.



¿Cuándo juega la Lotería de Santander?

El sorteo de la Lotería de Santander se realiza todos los viernes a las 11:00 p.m.. Quienes deseen pueden asistir de manera presencial a las instalaciones de la entidad en Bucaramanga o seguir la transmisión en vivo a través del canal TRO y de las redes sociales oficiales, donde también se publican los resultados.