Lotería del Huila resultado del último sorteo hoy martes 4 de noviembre de 2025

La suerte volvió a brillar en Colombia la noche del martes, 4 de noviembre de 2025, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4728 de la Lotería del Huila a las 10:30 de la noche.
Este tradicional juego de azar no solo repartió millones, sino que también coronó a un nuevo ganador con el premio mayor de la jornada.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Huila de este martes, 4 de noviembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!
Además del premio principal, la Lotería del Huila entregó múltiples Premios Secos, ofreciendo más oportunidades de ganar a sus participantes:
Más allá de los premios, la Lotería del Huila cumple un rol fundamental en el país. Desde 1924, sus recursos se destinan al financiamiento de hospitales y entidades médicas, fortaleciendo el sistema de salud y beneficiando a miles de colombianos.
Jugar a la Lotería del Huila es muy sencillo:
Cada martes representa una nueva oportunidad de ganar en grande, al tiempo que se contribuye al desarrollo de la salud pública en Colombia.