Lotería del Huila, resultado y ganador sorteo martes 2 de diciembre de 2025

La noche del martes, 2 de diciembre de 2025, volvió a encender la emoción entre miles de colombianos con la realización del sorteo número 4732 de la Lotería del Huila, llevado a cabo a las 10:30 p. m. Este tradicional juego de azar no solo repartió millones, sino que también dejó a un nuevo ganador celebrando el codiciado Premio Mayor.



Premio Mayor de la Lotería del Huila

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Huila de este martes, 2 de diciembre 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios Secos – Resultados completos

Además del gran acumulado, la Lotería del Huila otorgó una amplia variedad de Premios Secos, ampliando las posibilidades de ganar para todos sus participantes. Estos fueron los resultados oficiales:

La entidad publicó el boletín oficial con el Premio Mayor y cada uno de los secos para quienes deseen verificar su número con precisión.



Un juego que apoya la salud en Colombia

La Lotería del Huila no solo entrega premios; también cumple una misión social. Desde 1924, sus recursos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del país, beneficiando a hospitales, clínicas y programas médicos en todo el territorio nacional.



Cómo participar en la Lotería del Huila

Participar es sencillo y accesible para todos:



Comprar un billete en puntos autorizados, como PagaTodo. Elegir el número y la serie de preferencia. Guardar el billete en buen estado para reclamar el premio en caso de resultar ganador.

Fechas clave y recomendaciones

Sorteo semanal: todos los martes a las 11:00 p. m.

todos los martes a las 11:00 p. m. Tiempo para reclamar: hasta un año después del sorteo.

hasta un año después del sorteo. Recomendación: siempre verificar los resultados a través de los canales oficiales para evitar fraudes o confusiones.

Cada martes trae consigo una nueva oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, de aportar al desarrollo de la salud pública en Colombia. La Lotería del Huila continúa siendo uno de los juegos de azar más confiables, emocionantes y con mayor impacto social del país.