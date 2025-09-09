Lotería del Huila resultados del martes 9 de septiembre de 2025

La fortuna volvió a sonreír en Colombia con el sorteo número 4720 de la Lotería del Huila, realizado el martes, 9 de septiembre de 2025, a las 11:00 p.m. Como cada semana, este tradicional juego de azar entregó millonarios premios, siendo el gran protagonista de la noche el Premio Mayor de $2.000 millones, que convirtió a un afortunado en nuevo millonario.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Huila de este martes, 9 de septiembre de 2025, es el XXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios Secos – Resultados completos

Además del premio mayor, miles de jugadores tuvieron la oportunidad de ganar con los Premios Secos, que reparten atractivas sumas de dinero en cada sorteo. Estos fueron los resultados:



Una lotería con propósito social

Más allá de repartir premios millonarios, la Lotería del Huila cumple una misión clave: apoyar el financiamiento de la salud en Colombia. Desde su fundación en 1924, destina recursos a hospitales y entidades médicas, siendo un respaldo esencial para el bienestar de los colombianos



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar es muy sencillo:



Comprar un billete en puntos autorizados como PagaTodo. Elegir el número y la serie de preferencia. Guardar el billete en buen estado para reclamar el premio en caso de ganar.

¿Cuándo se juega?

La Lotería del Huila se sortea todos los martes a las 11:00 p.m., ofreciendo a sus jugadores la oportunidad de convertirse en millonarios cada semana.



Recomendaciones para los jugadores