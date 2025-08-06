Lotería del Meta resultado del último sorteo del miércoles 6 de agosto de 2025

El pasado miércoles, 6 de agosto de 2025, la Lotería del Meta celebró su sorteo número 3258, entregando un millonario premio mayor de $1.800 millones. Una vez más, la fortuna sonrió a un colombiano que creyó en el poder del azar, transformando por completo su vida.

Número ganador del premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Meta de este miércoles 6 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $1.800 millones!



Premios secos: alegrías en todo el país

Además del premio principal, la Lotería del Meta repartió generosos premios secos que se distribuyeron por distintas ciudades del país. Regiones como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá figuraron entre las más afortunadas.

Bogotá y Cundinamarca destacaron nuevamente por la alta participación de jugadores, consolidándose como zonas con gran número de ganadores.

Lista oficial de premios – Sorteo 3258

¿Cómo jugar la Lotería del Meta?

Participar es muy sencillo. La Lotería del Meta se juega todos los miércoles a las 10:30 p.m. Para apostar, solo se necesita comprar un billete con una combinación de cuatro cifras y una serie. También es posible dejar que el sistema genere un número aleatorio por ti.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados como tiendas y supermercados. Además, se pueden adquirir fácilmente desde cualquier lugar del país a través de plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y la app de Paga Todo.



Una lotería con impacto social

Más allá de entregar grandes premios, la Lotería del Meta tiene un propósito social: los fondos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento. Cada billete vendido es una contribución al bienestar de miles de personas.



Recomendación final

Si participaste en este sorteo, verifica tu billete con los resultados oficiales. En caso de haber ganado, acércate a un punto autorizado para reclamar tu premio. ¡Nunca se sabe cuándo la suerte puede tocar tu puerta!