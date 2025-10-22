Lotería del Meta, resultado sorteo miércoles 22 de octubre 2025

La noche del miércoles, 22 de octubre de 2025 estuvo llena de emoción, pues la Lotería del Meta celebró su sorteo número 3269, dejando como resultado a un nuevo millonario en el país.

El gran protagonista fue el premio mayor de $1.800 millones, que cambió para siempre la vida de un afortunado jugador.

Premio mayor de la Lotería del Meta

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Meta de este miércoles 22 de octubre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $1.800 millones.



Premios que viajaron por todo el país

El sorteo no solo coronó a un nuevo millonario, sino que también repartió atractivos premios secos en diferentes regiones del país, incluyendo ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá.

La capital y Cundinamarca se destacaron una vez más por su alta participación y el número de ganadores registrados.



Lista de precios – Sorteo 3269

Para participar, solo es necesario comprar un billete con cuatro cifras y una serie, o dejar que el sistema genere una combinación aleatoria.



Puntos de venta físicos y digitales

Los billetes están disponibles en puntos autorizados como tiendas y supermercados, así como en plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y la app de Paga Todo.



Más que un juego: un aporte social

La Lotería del Meta no solo entrega premios millonarios, también contribuye al sistema de salud del departamento, destinando recursos a programas que benefician a miles de personas.