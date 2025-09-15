Lotería del Tolima lunes 15 de septiembre 2025: resultados completos y número ganador

La emoción volvió a sentirse en todo el país con el más reciente sorteo de la Lotería del Tolima, realizado la noche del lunes, 15 de septiembre de 2025. En su edición número (por determinar), este tradicional juego de azar entregó un Premio Mayor de $3.500 millones, consolidándose como uno de los sorteos más esperados por los colombianos cada semana.

Premio Mayor

El número ganador del Premio Mayor de la Lotería del Tolima del lunes, 15 de septiembre de 2025, fue: 6198 de la serie 245. ¡Felicitaciones al nuevo afortunado ganador de los $3.000 millones!

Resultados de Lotería del Tolima

¿Cómo reclamar los premios?

El proceso de reclamación es sencillo, pero varía según el monto obtenido:



Premios menores a $5 millones: diligenciar los datos en el reverso del billete y presentar copia de la cédula.

diligenciar los datos en el reverso del billete y presentar copia de la cédula. Premios mayores a $5 millones: presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica.

presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica. Premios menores o aproximaciones: se reclaman directamente con el lotero o en la agencia donde fue adquirido el billete.

Los pagos se efectúan tanto en las oficinas de la Lotería del Tolima como en las agencias distribuidoras oficiales, sin importar si el billete fue físico o digital.



Horarios y transmisión del sorteo

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p.m..

Cuando la fecha coincide con un festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.

Los resultados pueden seguirse en vivo a través del canal P&C de Ibagué y también en la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.

Con cada edición, la Lotería del Tolima reafirma su importancia en las tradiciones de azar en Colombia, ofreciendo millonarios premios que mantienen viva la ilusión de miles de apostadores.

