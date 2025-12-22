Lotería del Tolima, resultados del sorteo hoy lunes 22 de diciembre de 2025

La Lotería del Tolima volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del lunes, 22 de diciembre de 2025, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4148. Este juego tradicional sigue posicionándose entre los más seguidos del país, respaldado por años de trayectoria, confianza institucional y un atractivo plan de premios semanales.

Premio Mayor del sorteo 4148

En esta edición, el Premio Mayor de $3.000 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, convirtiendo a un nuevo colombiano en millonario y reafirmando la emoción que despierta este histórico juego de azar.

Premios secos del sorteo 4148

Además del premio principal, el sorteo entregó una amplia variedad de premios secos, distribuidos en distintas categorías, lo que incrementa las posibilidades de ganar para los jugadores.



Lotería del Tolima

El proceso de cobro es claro y seguro, y depende del monto obtenido:



Premios menores a $5 millones

Firmar el reverso del billete.

Presentar copia de la cédula.Premios

mayores a $5 millonesPresentar el billete original.

Entregar copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos.

El pago se realiza exclusivamente por transferencia electrónica. Premios menores o aproximaciones. Pueden cobrarse con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete. Aplica para billetes físicos y digitales en puntos y oficinas autorizadas.

Horario y transmisión del sorteo

El sorteo de la Lotería del Tolima se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. Si el lunes es festivo, la transmisión se traslada al martes en el mismo horario.Los jugadores pueden seguir el sorteo en vivo por el canal P&C de Ibagué o a través de la página oficial de Facebook, donde cada semana miles de personas consultan los resultados.