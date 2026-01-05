En vivo
Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 5 de enero de 2026

Para este sorteo 4151, la Lotería del Tolima jugó un premio mayor que ascendía a 3.500 millones de pesos.

