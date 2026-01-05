Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 5 de enero de 2026

La Lotería del Tolima volvió a convertirse en uno de los sorteos más consultados del país durante la noche del lunes 5 de enero de 2026, fecha en la que se realizó el sorteo número 4151, seguido de cerca por miles de apostadores en distintas regiones de Colombia.

Este tradicional juego de azar continúa fortaleciendo su posicionamiento gracias a su trayectoria, la confianza que ha construido a lo largo de los años y un atractivo plan de premios que cada semana despierta nuevas expectativas entre los jugadores.

Premio Mayor del sorteo 4151

El principal ganador de la jornada fue el número 4308 de la serie 032, que se quedó con el Premio Mayor de $3.000 millones, convirtiendo a un nuevo colombiano en millonario y reafirmando la emoción que caracteriza a este histórico sorteo.

Premios secos del sorteo 4151

Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó una amplia variedad de premios secos, distribuidos en diferentes categorías, lo que incrementa las posibilidades de ganar para los participantes.



Cómo cobrar la Lotería del Tolima

El proceso de cobro es seguro y depende del monto obtenido:



Premios menores a $5 millones

Firmar el reverso del billete.

Presentar copia de la cédula.

Premios mayores a $5 millones

Presentar el billete original.

Entregar copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos.

El pago se realiza exclusivamente mediante transferencia electrónica. Los premios menores o aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete, tanto para billetes físicos como digitales, en puntos y oficinas autorizadas.



Horario y transmisión del sorteo

El sorteo de la Lotería del Tolima se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, la transmisión se traslada al martes en el mismo horario.

Los jugadores pueden seguir el sorteo en vivo a través del canal P&C de Ibagué o por la página oficial de Facebook, donde cada semana miles de personas consultan los resultados oficiales.