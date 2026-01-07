En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Corficolombiana liderará la renovación del complejo El Campín: "Mucho más que un estadio"

Corficolombiana liderará la renovación del complejo El Campín: "Mucho más que un estadio"

Esta transacción posiciona a Corficolombiana como el socio mayoritario, aportando el respaldo financiero necesario para una de las obras urbanísticas más icónicas de la capital colombiana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad