Corficolombiana liderará la renovación del complejo El Campín: "Mucho más que un estadio"

En un movimiento estratégico para la infraestructura y el entretenimiento en Bogotá, Corficolombiana (del Grupo Aval) ha adquirido el 51% del concesionario responsable de la renovación, construcción y mantenimiento del complejo deportivo El Campín.

Esta transacción posiciona a Corficolombiana como el socio mayoritario, aportando el respaldo financiero necesario para una de las obras urbanísticas más icónicas de la capital colombiana.



Inversión y estructura financiera

El proyecto total estima una inversión aproximada de 2.5 billones de pesos. Según Gustavo Ramírez, vicepresidente de la entidad, Corficolombiana invertirá alrededor de 300,000 millones de pesos durante los años de construcción.

El resto del capital se completará mediante aportes de otros accionistas y la consecución de créditos en el mercado financiero. A pesar del cambio de dueño mayoritario, la figura de la asociación público-privada (APP) con el distrito, que ahora cuenta con la experiencia en megaproyectos de Corficolombiana y el conocimiento en logística de eventos de sus socios originales.



Un nuevo estadio y desarrollo urbanístico

El nuevo estadio de fútbol será el núcleo de un desarrollo mucho más amplio. Se proyecta un escenario de primera línea con capacidad para 50,000 personas y totalmente cubierto. El costo del estadio representará cerca de la tercera parte de la inversión total, es decir, unos 800,000 millones de pesos.

Sin embargo, el proyecto es descrito como un "desarrollo urbanístico icónico" que incluirá:



Centros comerciales y hoteles

Clínicas y un auditorio para la Orquesta Filarmónica

Zonas de esparcimiento y cultura para la ciudad

Cronograma de obra y operación

Una de las novedades más importantes es la estrategia de construcción. Para no interrumpir las actividades deportivas, el nuevo estadio se construirá en la parte oriental del predio actual.



El estadio existente se mantendrá en funcionamiento y solo será demolido una vez que el nuevo esté operativo. Se espera que el estadio esté listo en un plazo de 2 años, mientras que el complejo total se completará en un periodo de entre 4 y 5 años. La concesión total tiene una duración de 29 años, periodo en el cual se espera el retorno de la inversión mediante la explotación comercial de la infraestructura.



El fin del nombre "El Campín"

Finalmente, el proyecto contempla un cambio de identidad. Aunque el nombre de El Campín es icónico para los bogotanos, es muy probable que desaparezca para dar paso a un patrocinador comercial. Según Ramírez, esta decisión está por definirse, pero es una práctica común en estadios modernos de ciudades desarrolladas para asegurar la sostenibilidad del escenario.

