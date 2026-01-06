En vivo
Blu Radio  / Nación  / Corficolombiana hará parte del proyecto del nuevo Campín; adquirió el 51 % de la empresa Sencia

Corficolombiana hará parte del proyecto del nuevo Campín; adquirió el 51 % de la empresa Sencia

El proyecto contempla la construcción de un nuevo estadio moderno con capacidad para 50.000 espectadores, además de un hotel, zonas comerciales y oficinas. También incluye un amplio espacio público con plazas, ciclorrutas, zonas verdes, jardines y áreas recreativas para los ciudadanos.

