Corficolombiana hará parte del proyecto del nuevo Campín; adquirió el 51 % de la empresa Sencia

Corficolombiana anunció que adquirió el 51% de las acciones de Sencia SAS, la empresa encargada de la asociación público- privada que desarrollará la renovación y construcción del complejo deportivo del estadio El Campín, en Bogotá.

La concesión tendrá una duración aproximada de 29 años, con una inversión cercana a los 2,4 billones de pesos y un periodo de construcción estimado de cinco años.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo estadio moderno con capacidad para 50.000 espectadores, además de un hotel, zonas comerciales y oficinas. También incluye un amplio espacio público con plazas, ciclorrutas, zonas verdes, jardines y áreas recreativas para los ciudadanos.

La presidenta de la compañía, Milena López, afirmó que, con esta adquisición, Corficolombiana inicia un nuevo ciclo de crecimiento, diversifica su portafolio y fortalece su participación en proyectos de construcción y operación sin depender de recursos públicos.



“Con el cierre de la transacción, Corficolombiana inicia un nuevo ciclo de crecimiento, mediante una entrada inmediata y con escala relevante al negocio de infraestructura de entretenimiento, uno de los sectores con mejores perspectivas de crecimiento en la economía”, señaló Milena López, presidente de Corficolombiana.

Dentro del complejo se construirá un auditorio que será la sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con capacidad para 2.000 personas, una sala alterna para 500 espectadores y una zona cubierta para la práctica de deportes.

A esto se suma un parqueadero con cerca de 3.000 cupos para carros, motos y bicicletas, lo que aportará a la movilidad de la ciudad.

