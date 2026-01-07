Joven de 20 años fue asesinado en Año Nuevo por una historia de infidelidad inventada

La historia de Cristóbal Miranda Olivares, un joven de 20 años, terminó en tragedia tras sufrir una brutal golpiza a manos de otros tres jóvenes y un menor de 17 años. El hecho se habría originado por una pelea previa, motivada por un rumor de infidelidad que involucraba a uno de sus amigos. Sin embargo, el conflicto escaló de manera fatal durante una fiesta de Año Nuevo.

Todo ocurrió en Talcahuano, Chile, en el marco de la fiesta Lion Dubai 2026, un evento que prometía ser una de las principales celebraciones para despedir el 2025. Durante la celebración, Cristóbal se encontró con los mismos hombres con quienes había tenido un altercado en vísperas de Navidad. Aquella pelea se habría producido luego de que uno de los involucrados agrediera a un amigo de la víctima, a quien señalaban como supuesto amante de la pareja de uno de ellos.

En la fiesta de Año Nuevo, Cristóbal volvió a encontrarse con los agresores, identificados como León Agustín Flores Basáez, Luciano Haroldo Gutiérrez, Agustín Pablo Saavedra Opazo y un menor de 17 años. Al intentar dialogar y pedir disculpas por lo ocurrido anteriormente, los hombres le exigieron que se arrodillara. Ante su negativa, lo atacaron violentamente, dejándolo en estado grave y con severas lesiones en el rostro.

El joven falleció el pasado 3 de enero, luego de permanecer hospitalizado. Según medios chilenos, Cristóbal sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, lesión que habría provocado su muerte. Además, se conoció que durante la agresión ningún miembro del personal del lugar intervino para detener el ataque.



La golpiza quedó registrada en video y ocurrió frente a decenas de personas. En relación con el caso, solo dos de los cuatro detenidos, Luciano Haroldo Gutiérrez y Agustín Pablo Saavedra, serán formalizados por el delito de homicidio calificado. Los otros dos implicados, incluido el menor de 17 años, quedaron en libertad.

Gracias al trabajo profesional y metodológico de OS9 y Labocar Biobío, Carabineros de O.S.9 Biobío, detuvo en horas de la madrugada a 4 personas por el delito de Homicidio, ocurrido en una fiesta de año nuevo en #Talcahuano. pic.twitter.com/kZY1OigPJd — Carabineros Región del Bío Bío (@CarabBioBio) January 4, 2026

El pasado martes 6 de enero, y tras más de cinco horas de audiencia, la jueza Andrea Rodríguez decretó la prisión preventiva de Luciano Gutiérrez y Agustín Saavedra por el delito de homicidio calificado en contra de Cristóbal Miranda Olivares. Asimismo, se estableció un plazo de investigación de cuatro meses.