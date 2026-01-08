"No me gusta la palabra de gesto": Foro Penal sobre anuncio de liberación de presos en Venezuela

En Mañanas Blu 10:30 de Blu Radio, Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, se refirió con cautela al anuncio del jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de presos políticos, incluidos extranjeros. Aunque reconoció que ya se están produciendo excarcelaciones, advirtió que aún no hay claridad total sobre el alcance real de la medida.

Romero explicó que su organización tiene conocimiento de algunas liberaciones recientes, pero insistió en que el punto clave es verificar quiénes están siendo liberados. “Sabemos de algunas liberaciones que se están produciendo, pero más allá, es importante determinar quiénes son y si efectivamente corresponden a presos políticos”, señaló durante la entrevista.

El presidente del Foro Penal fue crítico frente al lenguaje utilizado por Jorge Rodríguez al calificar la decisión como un “gesto” del Gobierno. “Hay cosas importantes, no me gusta mucho la palabra de gesto”, afirmó, al considerar que más que símbolos o mensajes políticos, lo que se requiere es una voluntad real y sostenida que esté por encima de cualquier interés personal o político.

Romero agregó que, por ahora, su organización se mantiene en un proceso de seguimiento permanente de cada caso. Indicó que Rodríguez mencionó la liberación de algunos extranjeros y expresó su expectativa de que la medida se extienda a todos los detenidos por razones políticas, sin excepciones ni discriminaciones.



El anuncio del jefe parlamentario se produjo en medio de un contexto político excepcional en Venezuela. Se trata de las primeras excarcelaciones conocidas tras el inicio del interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal luego de una operación militar de Estados Unidos, el pasado 3 de enero, en la que fueron capturados el mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos permanecen en Nueva York, donde enfrentan a la justicia por varios cargos, entre ellos narcotráfico. En ese escenario, Jorge Rodríguez afirmó que “para la convivencia pacífica” el Gobierno bolivariano decidió la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, asegurando que los procesos de excarcelación ya están en marcha.

Romero también se refirió a los rumores sobre un eventual cierre de oficinas en el Helicoide, uno de los centros de detención más cuestionados por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Aclaró que estas versiones no están relacionadas con el centro de reclusión como tal, aunque confirmó que desde allí sí se están produciendo liberaciones.

Para el Foro Penal, estas acciones solo pueden entenderse como un primer paso dentro de un proceso más amplio. Romero sostuvo que el objetivo debe ser el desmantelamiento total del sistema represivo, para que las instituciones no se usen para perseguir al disidente, sino para proteger, sin distinción alguna, a todos los ciudadanos.

Finalmente, el abogado subrayó que la organización que preside no busca especular sobre las razones políticas detrás del anuncio. “Si la consecuencia es la libertad, la reconciliación y la democracia, en eso debemos enfocarnos”, dijo, insistiendo en que el rol del Foro Penal es servir de canal en la defensa de los derechos humanos y acompañar a las víctimas hasta que todos los presos políticos, incluidos los colombianos, recuperen su libertad.