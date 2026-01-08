Entre el petróleo y la incertidumbre: análisis de Brian Nichols sobre EEUU en Venezuela

En diálogo con Mañanas Blu, Brian Nichols, ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, habló sobre la dirección de la política exterior de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, centrándose en la situación de Venezuela y la compleja relación con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Nichols enfatizó que la región debe prepararse para una estrategia que podría durar años, marcada por un giro hacia el unilateralismo y el control de recursos.

Incertidumbre en el sector petrolero y el mercado libre

Uno de los puntos más críticos señalados por Nichols es el plan de la administración Trump para tomar control de los recursos petroleros venezolanos. Según el exfuncionario, esto implica un nivel de riesgo político y económico sin precedentes en las últimas décadas.

Nichols advirtió que las empresas petroleras estadounidenses podrían sentir temor de invertir miles de millones de dólares debido a la permanencia de la cúpula chavista en el poder y a la falta de un aval institucional que trascienda la figura personal de Donald Trump.

Además, señaló que esta política de empoderarse de recursos ajenos genera dudas incluso dentro del partido republicano, ya que se aleja de los principios de libre mercado y evoca políticas intervencionistas del pasado, como las de Teddy Roosevelt.



Esta postura podría provocar una fuerte oposición entre los pueblos de la región, quienes se preguntarían qué garantías de protección tienen frente a las potencias mundiales.



El fin del multilateralismo y las "esferas de influencia"

Nichols describió un cambio de paradigma global donde el multilateralismo pierde fuerza frente a un sistema de "esferas de influencia" dominado por Estados Unidos, Rusia y China,. En este escenario, las potencias actúan según su voluntad, dejando a los países con menos poder a merced de sus intereses,.

Mientras que la administración Biden buscó un esfuerzo conjunto con 60 países y organismos como la OEA y la ONU para evitar el uso de la fuerza y promover una transición democrática, el gobierno de Trump ha optado por retirarse de numerosos organismos internacionales. Nichols subrayó que esto es preocupante para quienes confían en el orden internacional y sugirió que países como Colombia, Brasil y México deberían invertir más recursos para sostener el sistema multilateral.

