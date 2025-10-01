Lotería del Valle resultado del miércoles 1 de octubre de 2025

La Lotería del Valle volvió a llenar de ilusión a miles de colombianos con su sorteo número 4816, realizado el miércoles 1 de octubre de 2025. Con un premio mayor de $9.000 millones, este tradicional juego de azar mantuvo la expectativa de los apostadores que sueñan con transformar su vida.

Premio Mayor de la Lotería del Valle

El gran ganador de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, el cual se llevó el tan esperado premio mayor de $9.000 millones. ¡Felicidades al nuevo afortunado!



Premios Secos entregados

Además del premio mayor, el sorteo repartió numerosos premios secos en diferentes regiones del país:

Se recomienda a todos los apostadores verificar cuidadosamente su número y serie en los canales oficiales de la Lotería del Valle para confirmar si resultaron ganadores.



Día y hora del sorteo

La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través del canal Telepacífico. Los sorteos se realizan con baloteras electroneumáticas, lo que garantiza total transparencia y seguridad.



Cómo reclamar un premio

Los afortunados ganadores tienen un plazo de 30 días hábiles para hacer efectivo su premio:



Premios menores a $20 millones: se reclaman en puntos de venta oficiales o con loteros autorizados.

se reclaman en puntos de venta oficiales o con loteros autorizados. Premios superiores a $20 millones: deben cobrarse directamente en la sede principal de la Lotería del Valle, ubicada en Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos:

Billete original firmado, con cédula y huella.

Fotocopia de la cédula.

Fotocopia del billete ganador.

Certificación bancaria.

Para premios superiores a $20 millones, se exige además una certificación de autenticidad del proveedor impresor.

Una tradición que sigue vigente

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle se mantiene como una de las favoritas en Colombia. Cada miércoles, miles de jugadores se suman a la ilusión de convertirse en los próximos ganadores y cumplir el sueño de cambiar su destino.

