Lotería del Valle resultado del miércoles 3 de septiembre de 2025

La Lotería del Valle volvió a despertar la ilusión de miles de colombianos con su sorteo número 4812, realizado el miércoles, 3 de septiembre de 2025. Con un premio mayor de $9.000 millones, la jornada estuvo llena de expectativa y emoción para quienes sueñan con transformar su vida gracias a la suerte.

Número ganador del premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 3 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!



Premios secos de la Lotería del Valle

Además del premio principal, el sorteo entregó numerosos premios secos que repartieron alegría en todo el país:

Se recomienda a los jugadores verificar siempre el número y la serie de su billete. El listado oficial de ganadores está disponible en los canales de la Lotería del Valle.



¿Cuándo se juega la Lotería del Valle?

Este sorteo se realiza todos los miércoles a las 10:30 p.m. y se transmite en vivo por Telepacífico. El proceso se lleva a cabo con baloteras electroneumáticas, lo que garantiza total transparencia y confianza en cada resultado.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores tienen un plazo de 30 días hábiles para reclamar su premio:



Premios menores a $20 millones: se cobran directamente con un lotero autorizado o en puntos oficiales.

se cobran directamente con un lotero autorizado o en puntos oficiales. Premios mayores a $20 millones: deben reclamarse en la sede principal (Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca).

Documentos requeridos:

Billete original firmado con cédula y huella.

Fotocopia de la cédula.

Fotocopia del billete ganador.

Certificación bancaria.

Para montos superiores a $20 millones, también se exige una certificación de autenticidad del proveedor impresor.

La Lotería del Valle, tradición y esperanza

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle sigue siendo un símbolo de ilusión en Colombia. Cada miércoles, miles de apostadores ponen a prueba su suerte con la esperanza de llevarse el premio que puede cambiarles la vida para siempre.