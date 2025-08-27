Publicidad

Lotería del Valle resultado del miércoles 27 de agosto de 2025

Todos los premios completos y el mayor que entrega 9.000 millones de pesos de la Lotería del Valle en su último sorteo 4811.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 27, 2025 10:36 p. m.

La Lotería del Valle volvió a llenar de emoción a miles de apostadores en Colombia con su sorteo número 4811, realizado el miércoles 27 de agosto de 2025.

Con un premio mayor de $9.000 millones, esta edición se convirtió en una noche cargada de expectativa para quienes sueñan con cambiar su vida gracias a la suerte.

Número ganador de la Lotería del Valle

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 27 de agosto de 2025 es el 8268 de la serie 237. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!

Premios secos de la Lotería del Valle

Además del premio principal, el sorteo entregó atractivos premios secos en diferentes categorías:

Recomendación: verifique siempre su billete comparando número y serie. El listado oficial de ganadores está disponible en los canales oficiales de la Lotería del Valle.

¿Cuándo se juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle se sortea todos los miércoles a las 10:30 p.m. y la transmisión se puede seguir en vivo a través de Telepacífico. El proceso se realiza con baloteras electroneumáticas, garantizando transparencia y precisión en cada resultado.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Los ganadores cuentan con 30 días hábiles para reclamar su premio.

  • Premios menores a $20 millones: se cobran directamente con un lotero autorizado o en puntos oficiales.
  • Premios superiores a $20 millones: deben reclamarse en la sede principal (Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca).

Documentos requeridos:

  • Billete original firmado con cédula y huella.
  • Fotocopia de la cédula.
  • Fotocopia del billete ganador.
  • Certificación bancaria.
  • Para montos superiores a $20 millones, también se exige certificación de autenticidad del proveedor impresor.

La Lotería del Valle, un símbolo de esperanza

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle se mantiene como un referente de ilusión y oportunidades en Colombia. Cada miércoles, miles de personas ponen a prueba su suerte con la esperanza de alcanzar el premio que puede cambiarles la vida.

