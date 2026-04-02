Lotería del Valle hoy, premios mayor y secos del último sorteo miércoles 1 de abril de 2026

La Lotería del Valle volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 1 de abril de 2026, fecha en la que se realizó el sorteo 4842. En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $9.000 millones.



Premio mayor de la Lotería del Valle – sorteo 4842

El premio mayor de $9.000 millones fue para el número 9634 de la serie 176. De esta manera, el poseedor del billete con esa combinación se convirtió en el ganador principal de esta edición de la Lotería del Valle.

Resultados oficiales de los secos de la Lotería del Valle

Además del premio mayor, estos fueron los resultados destacados del plan de premios del sorteo 4842:



Seco de $500 millones

2552 – Serie 056

Secos de $100 millones

8222 – Serie 181

1735 – Serie 061

Secos de $60 millones

7838 – Serie 089

2136 – Serie 173

4468 – Serie 054

Seco de $40 millones

5984 – Serie 057

Secos de $30 millones

3312 – Serie 254

4401 – Serie 124

3081 – Serie 092

0331 – Serie 174

5031 – Serie 201

1121 – Serie 175

8218 – Serie 112

5187 – Serie 183

0985 – Serie 175

3602 – Serie 162

7058 – Serie 232

0790 – Serie 212

2862 – Serie 252

8563 – Serie 239

4683 – Serie 202

8250 – Serie 090

0685 – Serie 094

8067 – Serie 024

2434 – Serie 012

0823 – Serie 112

4899 – Serie 049

4564 – Serie 262

1098 – Serie 271

4606 – Serie 201

5526 – Serie 020

Las autoridades insisten en que, al momento de revisar un billete, no basta con acertar solo el número. También es indispensable que la serie coincida exactamente con la publicada en el resultado oficial.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Los premios de la Lotería del Valle pueden reclamarse en puntos autorizados de venta o directamente con el lotero que vendió el billete ganador, dependiendo del valor obtenido.

Cuando el premio supera los $20 millones, el ganador debe presentarse en la sede principal de la entidad, ubicada en:



Calle 9 # 4-50, Cali

Allí se adelanta el proceso oficial de validación del billete y posterior pago, conforme a las condiciones establecidas por la lotería.



Requisitos para cobrar un premio

Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe completar el proceso de verificación exigido por la entidad. Entre los principales requisitos se encuentran:



Verificar que número y serie coincidan con el listado oficial.

coincidan con el listado oficial. Firmar el billete e incluir número de cédula y huella.

e incluir número de cédula y huella. Presentar copia del billete , documento de identidad y certificación bancaria .

, documento de identidad y . Permitir la revisión de las medidas de seguridad y la tira de control del billete.

En los premios superiores a $20 millones, también se solicita una certificación de autenticidad del proveedor impresor.

Una vez finalice la revisión y la documentación sea aprobada, la entidad emite la resolución de pago y realiza la consignación al ganador en un plazo máximo de 30 días hábiles.



¿Qué día juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche. El sorteo se realiza mediante baloteras electroneumáticas, un sistema utilizado para reforzar la transparencia y seguridad del proceso.

Además, la transmisión se puede seguir en vivo por Telepacífico, canal en el que muchos jugadores consultan el resultado oficial en tiempo real.



Recomendación clave para los jugadores

Los resultados publicados corresponden únicamente al sorteo más reciente de la Lotería del Valle. Por esa razón, siempre es recomendable verificar la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

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También se aconseja conservar el billete en buen estado, evitar alteraciones y no entregarlo a terceros hasta completar todo el proceso de validación. Si el número y la serie coinciden, ese documento será indispensable para reclamar el premio.