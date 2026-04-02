Lotería del Valle hoy, premios mayor y secos del último sorteo miércoles 1 de abril de 2026

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La Lotería del Valle volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 1 de abril de 2026, fecha en la que se realizó el sorteo 4842. En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $9.000 millones.
El premio mayor de $9.000 millones fue para el número 9634 de la serie 176. De esta manera, el poseedor del billete con esa combinación se convirtió en el ganador principal de esta edición de la Lotería del Valle.
Además del premio mayor, estos fueron los resultados destacados del plan de premios del sorteo 4842:
Las autoridades insisten en que, al momento de revisar un billete, no basta con acertar solo el número. También es indispensable que la serie coincida exactamente con la publicada en el resultado oficial.
Los premios de la Lotería del Valle pueden reclamarse en puntos autorizados de venta o directamente con el lotero que vendió el billete ganador, dependiendo del valor obtenido.
Cuando el premio supera los $20 millones, el ganador debe presentarse en la sede principal de la entidad, ubicada en:
Allí se adelanta el proceso oficial de validación del billete y posterior pago, conforme a las condiciones establecidas por la lotería.
Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe completar el proceso de verificación exigido por la entidad. Entre los principales requisitos se encuentran:
En los premios superiores a $20 millones, también se solicita una certificación de autenticidad del proveedor impresor.
Una vez finalice la revisión y la documentación sea aprobada, la entidad emite la resolución de pago y realiza la consignación al ganador en un plazo máximo de 30 días hábiles.
La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche. El sorteo se realiza mediante baloteras electroneumáticas, un sistema utilizado para reforzar la transparencia y seguridad del proceso.
Además, la transmisión se puede seguir en vivo por Telepacífico, canal en el que muchos jugadores consultan el resultado oficial en tiempo real.
Los resultados publicados corresponden únicamente al sorteo más reciente de la Lotería del Valle. Por esa razón, siempre es recomendable verificar la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
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También se aconseja conservar el billete en buen estado, evitar alteraciones y no entregarlo a terceros hasta completar todo el proceso de validación. Si el número y la serie coinciden, ese documento será indispensable para reclamar el premio.