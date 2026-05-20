Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 20 de mayo de 2026

La noche del miércoles 120 de mayo de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías del Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.

Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4956

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4956, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número XXXX de la serie XXX despachado a la ciudad de Medellín.

Lotería del Meta: resultados del sorteo 3299

Publicidad

El gran ganador del premio mayor de la Lotería del Meta fue el número: XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Lotería del Valle: Sorteo 4849

Publicidad

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4849. El número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.

Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

Los números ganadores del sorteo de Baloto este miércoles 20 de mayo de 2026 fueron: Súper Balota: