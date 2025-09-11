MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

Este jueves, 11de septiembre, se llevó a cabo el sorteo #396 de Miloto, que entregó una bolsa de premios por un total de $67.288.200 entre casi 8.000 ganadores. La combinación ganadora estuvo conformada por los números

El acumulado del sorteo era de $120 millones, después de que en el sorteo del lunes dos afortunados se llevaran el premio mayor por 800 millones de pesos. En el sorte de este martes, no hubo jugador que acertara los cinco números.

Detalle de premiación del sorteo #396 de Miloto

Próximo sorteo

El siguiente sorteo de Miloto se llevará a cabo el viernes, 12 de septiembre, cuando estará en juego el acumulado de $160 millones, además de los premios secundarios para quienes acierten con 4, 3 o 2 números.