MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 4 de septiembre de 2025

El sorteo número 392 de MiLoto se llevó a cabo este jueves, 4 de septiembre de 2025 con un acumulado de $650 millones, cifra que quedó desierta al no presentarse ganadores con los cinco números acertados. La combinación ganadora estuvo conformada por las balotas 18 - 19 - 29 - 39 - 04.

La lotería recordó que todos los resultados pueden verificarse en el sitio oficial de Baloto, así como en los puntos autorizados a nivel nacional. Además, insistió en la importancia de reclamar los premios dentro de los plazos establecidos y de jugar de manera responsable.

El próximo sorteo tendrá lugar el viernes, 5 de septiembre de 2025, con un nuevo acumulado de $700 millones, que se convierte en el atractivo principal para los jugadores que buscan acertar los cinco números y llevarse el premio mayor.